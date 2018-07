Thiago Pereira muda 'cardápio' de provas e tentará medalhas inéditas no Pan Maior medalhista do Brasil na história dos Jogos Pan-Americanos, com 18 medalhas, Thiago Pereira ainda tem metas ambiciosas. O nadador brasileiro mais completo de todos os tempos quer variar a sua coleção. De volta ao Minas Tênis Clube, ele vai participar do Troféu Maria Lenk, no Rio, na semana que vem, buscando índice para o Pan de Toronto (Canadá) em duas provas inéditas: 100m borboleta e 400m livre.