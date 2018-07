Thiago Pereira não nada final e Brasil fica sem medalha

ROMA - Se a seleção feminina de natação conquistou duas medalhas na etapa de Barcelona do Circuito Mare Nostrum, durante a semana, a masculina segue decepcionando no Troféu Sette Colli, encerrado nesta sexta em Roma. Nenhum dos brasileiros conseguiu subir ao pódio até o segundo e penúltimo dia do tradicional evento italiano.

Os melhores resultados vieram nesta sexta-feira, quando João Gomes Júnior foi o quarto colocado na prova dos 50m peito (27s75) e Leonardo de Deus obteve igual classificação nos 200m borboleta (1min58s66). Thiago Pereira fez o sexto tempo nas eliminatórias dos 200m medley, mas optou por não nadar a final.

Esses foram os únicos atletas da delegação que conseguiram avançar às finais em Roma no segundo dia de disputas. Fernando Ernesto foi o 10º nos 200m livre, Daniel Orzechowski o 20º nos 100m costas, Henrique Rodrigues o 23º nos 200m livre e Vinícius Waked o 31º nos 200m livre.