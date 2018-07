Thiago Pereira obtém índice para o Mundial nos 200 metros peito

Um dia após falhar na tentativa de obter o índice para o Mundial de Esportes Aquáticos de Kazan, na Rússia, na prova dos 100 metros costas durante o Troféu Maria Lenk, Thiago Pereira conseguiu a marca exigida para os 200 metros peito, ao nadar a distância em 2min11s54, sendo apenas 0s12 mais rápido do que o tempo exigido de 2min11s66, na piscina do Fluminense, no Rio, mesmo sob chuva.

Como já estava inscrito para quatro provas do Maria Lenk, Thiago Pereira, atleta do Minas, participou na manhã desta terça-feira das eliminatórias da prova dos 200 metros peito em observação, sem direito a avançar à final.

Ainda assim, fez o índice para o Mundial de Kazan, se tornando o segundo nome brasileiro da prova, atrás de Thiago Simon, que fez 2min10s58 no Torneio Open, em dezembro. Felipe França, do Corinthians, marcou 2min11s56 na mesma prova e está na fila de titulares para nadar a distância no Mundial. A final desta tarde é a última oportunidade para mudar esta configuração.

Também nesta terça, Arthur Mendes, do Corinthians, conquistou o índice dos 100 metros borboleta com o tempo de 52s35, registrado nas eliminatórias. Assim, entrou na lista para o Mundial como segundo nome, atrás de Thiago Pereira, que fez 52s27 no Open.

"Vim mais pra ajudar o clube, pois nadei pouco em piscina olímpica nos últimos meses. Estou surpreso e estou muito feliz. Coloquei meu nome na lista e agora é lutar para me manter nela à tarde", disse Arthur, bronze nesta prova no Mundial Júnior de 2011.

Etiene Medeiros foi a mais rápida das eliminatórias dos 100 metros borboleta e nadou abaixo do índice, com 58s52. Porém, Daynara de Paula, com 58s36, e Daiene Dias, com 58s49, em marcas obtidas no Open, estão à frente dela para competir no Mundial de Kazan.

Ainda nesta terça-feira, a partir das 17 horas, serão realizadas as finais dos 200 metros peito e dos 100 metros borboleta, ambas para homens e mulheres, além da final masculina dos 1.500 metros.