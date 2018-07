Thiago Pereira prevê nível mais alto na etapa de Berlim

"A etapa de Berlim costuma ter um nível mais forte que as demais, mas estou bem preparado e espero manter a sequência de bons resultados", disse Thiago Pereira, que irá nadar três provas neste fim de semana na Alemanha, todas no estilo medley: 100, 200 e 400 metros.

Em busca do título simbólico de "Rei da Copa do Mundo", prêmio dado a quem conseguir os melhores resultados nas sete etapas da temporada, Thiago Pereira está na liderança o ranking. E promete disputar as duas etapas finais, marcadas para Rússia (2 e 3 de novembro) e Suécia (6 e 7 de novembro).