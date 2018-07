Thiago Pereira quer manter a boa fase na etapa do Japão O brasileiro Thiago Pereira inicia sua participação na etapa do Japão da Copa do Mundo de Piscina Curta, na quarta-feira, tentando manter o bom momento com a conquista de novas vitórias. Em três etapas disputadas, o nadador já conquistou 11 ouros, sendo quatro no Brasil, três na China e quatro em Cingapura.