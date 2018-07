Thiago Pereira tenta manter embalo na Copa do Mundo

Depois de alcançar ótimos resultados nas duas primeiras etapas da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros), o brasileiro Thiago Pereira promete manter o embalo na terceira, que acontece neste sábado e domingo, em Cingapura. Até agora, ele somou sete medalhas de ouro nas disputas realizadas no Rio e em Pequim, liderando a competição com 50 pontos.

"O momento é bom e quero aproveitar para fazer os melhores tempos possíveis", declarou Thiago Pereira, que conquistou ouro nos 100 metros medley, 200 metros medley, 400 metros medley e 200 metros livre durante a etapa brasileira, em setembro. Depois, na disputa na China, no começo da semana, ele venceu três provas: 200 metros medley, 400 metros medley e 200 metros borboleta.

Depois da disputa em Cingapura, o nadador brasileiro viaja diretamente para o Japão, onde acontecerá a próxima etapa, na quarta e na quinta-feira. Alemanha, Rússia e Suécia completam o calendário da Copa do Mundo. E o excesso de viagens em tão curto tempo é uma preocupação de Thiago Pereira para manter essa sequência de bons resultados.

"Além dos meus adversários na piscina, enfrentarei meu cansaço e o fuso horário entre os países. Esta sequência de etapas está sendo um grande desafio", afirmou Thiago Pereira, que nada a sua primeira prova em Cingapura na madrugada deste sábado pelo horário brasileiro.