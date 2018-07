Thiago Pereira torce para enfrentar Phelps no Rio

SÃO PAULO - Thiago Pereira não contabiliza apenas seus títulos na natação. O brasileiro também pode dizer que foi um dos poucos homens no mundo a ter derrotado Michael Phelps em uma Olimpíada. E ele quer sentir a sensação de Londres-2012 mais uma vez, agora em casa.“Competi contra ele a minha carreira inteira. Seria maravilhoso a gente poder fazer história pela quarta Olimpíada seguida”, disse. “Eu não sei o que ele está pensando, se ele quer mesmo voltar, se vai voltar e ver como está. Mas que seria bom ele estar presente na Olimpíada do Brasil... Ah, eu iria gostar!”

O retorno de Phelps é cogitado desde que o nadador, dono de 22 medalhas olímpicas (18 de ouro), se inscreveu no programa antidoping. Técnico de Thiago e da seleção brasileira masculina, Alberto Silva afirma não ter dúvidas de que o americano voltará às piscinas. “Isso seria incrível para a natação e engrandeceria a Olimpíada.”

Com ou sem Phelps, Thiago continua fazendo história. Depois da prata olímpica nos 400 m medley no ano passado, ele conquistou dois bronzes no Mundial de Barcelona, nos 200 m e 400m medley.

Aos 27 anos, possivelmente em seu último ciclo olímpico, o nadador está animado para os próximos três anos. Após Barcelona, Thiago passou quatro meses em Los Angeles, com pouco trabalho na água, mas muitos treinos funcionais. O resultado começará a ser visto no Torneio Open, em Porto Alegre, que começa na quarta – Thiago nadará os 100m costas, 100m peito, 100m borboleta e os 200m medley pelo Sesi.