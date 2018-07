Thiago Pereira vai à final dos 200m medley com 4º tempo

Nas eliminatórias, Thiago Pereira registrou o quarto melhor tempo dos 200 metros medley, a sua prova favorita, com 2min02s89. O brasileiro foi o segundo colocado da sua bateria, atrás do italiano Federico Turrini, com 2min02s53. O sul-africano Chad Le Clos, com 2min01s59, se classificou para a final com o melhor tempo.

Nesta edição do Trofeo Settecolli, Thiago Pereira ficou em quinto lugar na prova dos 400 medley. A natação do Brasil já conquistou uma medalha de ouro em Roma com Cesar Cielo, que venceu a prova dos 50 metros, mas caiu nas eliminatórias dos 100 metros.

Além de Thiago Pereira, o Brasil ainda tem outra chance de faturar uma medalha neste sábado no Trofeo Settecolli, já que Leonardo de Deus se classificou para a final dos 200 metros costas com o terceiro melhor tempo.