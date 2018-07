Thiago Pereira vai ao México treinar para Olimpíada

Thiago Pereira e outros nadadores que fazem parte da equipe PRO 16 vão para o México para aproveitar as condições oferecidas pela cidade de La Loma, que possui altitude elevada. "Vamos tirar proveito da altitude, fazer um treino mais quente para que o nadador continue evoluindo e atingindo as metas propostas", comentou o técnico Alberto Silva.

O nadador brasileiro passou no ano passado pela cidade mexicana, onde fez a sua aclimatação para os Jogos Pan-Americanos. Agora, porém, o ritmo de treinos será bem mais intenso. "Não teremos distração e nada de fora para interferir. Tecnicamente serão três semanas que equivalem a quase o dobro em outro local. No Pan fomos até lá para acostumar com a altitude e agora criaremos uma base, que pretendemos manter até as Olimpíadas", afirmou Thiago Pereira.

Em 8 de fevereiro, o brasileiro seguirá para os Estados Unidos, onde disputará o GP de Missouri, entre os dias 10 e 12, na cidade de Columbia. Nesta competição, Thiago Pereira deverá enfrentar os norte-americanos Ryan Lochte e Michael Phelps.

"Eles sempre entram pra ganhar, mas neste momento não estou preocupado com pódio e sim em ganhar competitividade e ritmo para chegar em Londres bem preparado", comentou Thiago Pereira, que deve competir nos 200 e 400 metros medley no GP de Missouri.