Thiago Pereira vai se preparar no Brasil para Olimpíada O nadador Thiago Pereira decidiu deixar os Estados Unidos e fazer a sua preparação para a Olimpíada de Londres, em 2012, no Brasil. Ele irá treinar com a equipe PRO 16, com o campeão olímpico e mundial Cesar Cielo e o técnico Alberto Silva. E o seu objetivo é conquistar no próximo ano a sua primeira medalha olímpica.