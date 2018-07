Thiago Pereira vence 400m medley e vai ao Mundial de Barcelona

RIO - Thiago Pereira confirmou presença no Mundial de Barcelona, em julho, ao faturar a vitória nos 400 metros medley e nadar abaixo do índice no Troféu Maria Lenk, na tarde desta quarta-feira. O brasileiro, que faturou a medalha de prata na prova nos Jogos Olímpicos de Londres, no ano passado.

Pereira foi o único a obter a classificação durante a disputa no Rio de Janeiro, ao marcar o tempo de 4min15s87. O bom resultado compensa a frustração por não ter obtido a vaga na prova dos 100 metros borboleta, na terça.

Na versão feminina dos 400 metros medley, Joanna Maranhão venceu com tranquilidade, mas nadou acima do tempo registrado pela manhã, com o qual fez o índice. Nesta tarde, completou a distância em 4min44s96, acima dos 4min43s70 das eliminatórias.