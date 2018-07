Thiago Ribeiro assinará por quatro anos

O empresário Juan Finger disse que Thiago Ribeiro só espera a ordem dos dirigentes do Cagliari e do Santos para embarcar de volta ao Brasil. Ele deve fazer os exames médicos no começo da semana, assinar contrato até julho de 2017 e começar a treinar imediatamente para entrar no time.

O empresário não confirmou que o Santos vai pagar R$ 10 milhões ao Cagliari. "É um pouco menos do que isso." Uma fonte ligada à diretoria revelou que o Santos vai pagar 3 milhões (R$ 8,8 milhões).

Se não conseguir fechar com Saviola, o Santos tem um plano B guardado em sigilo. "Estamos de olho num jogador com passagem pela seleção brasileira que virá se não conseguirmos trazer o Saviola", revelou ontem o técnico Claudinei Oliveira.

O volante Misael, de 19 anos e com passagem pelas seleções de base, rescindiu contrato com o Grêmio e deve assinar com o Santos. Ele já está treinando com o elenco.

Reforços no banco. Os laterais Cicinho e Mena foram titulares na segunda parte do coletivo de ontem à tarde, mas Galhardo e Léo começarão jogando amanhã contra o Coritiba.

O time será o mesmo da vitória sobre a Portuguesa na última rodada, a menos que aconteça algum problema de lesão no treino de hoje: Aranha; Galhardo, Edu Dracena, Durval e Léo; Alan Santos, Cícero, Leandrinho e Montillo; Neilton e Willian José.