Thiago Santos elogia elenco do Palmeiras: 'Dá para fazer três times bons'

Líder do Campeonato Brasileiro com três pontos de folga sobre o Corinthians, segundo colocado, o Palmeiras não tem sofrido com as mudanças forçadas no time titular, seja por lesão ou suspensão. Quem entra mantém o padrão de jogo do técnico Cuca, que levou a equipe a 10 vitórias em 15 jogos no torneio até aqui.

"Temos um elenco bom, você consegue fazer três times bons aqui no Palmeiras. Se chegarem reforços, eles serão muito bem-vindos, mas os jogadores que estão aqui são de muita qualidade. O Cuca tem confiança em colocar qualquer um para jogar", garantiu o volante Thiago Santos, nesta terça-feira.

Apesar de Fernando Prass e Gabriel Jesus estarem com a equipe que vai disputar a Olimpíada, o Palmeiras não deverá contratar. No gol, entra o reserva Vagner. Na frente, não faltam opções para Cuca.

"Gera oportunidades para os que estão fora, todos estão doidos para jogar. Temos bons goleiros e muitas opções no ataque. É questão de oportunidade. Claro que eles farão muita falta, afinal o Prass é um dos melhores goleiros da atualidade, e não tem o que falar do Gabriel (Jesus), ele ajuda defensiva e ofensivamente. Mas quem o Cuca escolher dará conta do recado", garantiu o volante.