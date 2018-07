Thiago Silva está fora do jogo em Wembley

O zagueiro se machucou durante o jogo contra o Ajaccio pelo Campeonato Francês, e precisou ser substituído logo no início do segundo tempo. Como a seleção vai jogar dia 6 contra Inglaterra, ele não terá tempo de se recuperar. A expectativa da comissão técnica do Paris Saint-Germain é de que ele consiga jogar contra o Valencia dia 12 de fevereiro, na Espanha, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa dos Campeões (o jogo de volta será dia 6 de março na França).

Outro selecionável saiu de campo machucado na rodada do fim de semana na Europa, mas se Felipão quiser contar com ele não haverá problema. O volante Sandro, do Tottenham, deixou o campo com muita dor no joelho direito e havia o temor de que fosse uma lesão séria, mas domingo o clube informou que ele poderá jogar na próxima rodada.