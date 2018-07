Thiago Silva festeja ser 'exceção' em premiação da Fifa

O anúncio dos três finalistas derradeiros desta premiação será feito na próxima segunda-feira, e Thiago Silva sabe que as chances são sempre muito pequenas de um zagueiro faturar a Bola de Ouro, como aconteceu com o italiano Cannavaro, último defensor a ganhar esta honraria, em 2006. Porém, o simples fato de já ser listado como um concorrente já é motivo de muito orgulho para o defensor do Paris Saint-Germain.

"Se você pegar a lista (de 23 nomes), só tem um zagueiro. Dá mais orgulho estar no meio desses craques aí. Disputar contra atacantes é mais complicado. Quase ninguém olha para as outras posições, mas os atacantes fazem por merecer", disse o jogador, em entrevista ao site oficial da Fifa, publicada nesta quinta-feira.

Nem uma possível conquista de título mundial com grandes atuações suas pelo Brasil na Copa de 2014 faz Thiago Silva acreditar que poderia lutar, de fato, pelo prêmio de melhor jogador do mundo do próximo ano, pois há sempre candidatos muito fortes, principalmente entre os meias e atacantes.

"Conquistando o título, consequentemente sempre há a possibilidade de conseguir essa premiação, mas acho que é muito difícil. A cada dez anos, vai surgir um que vai ganhar como zagueiro. A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas tenho consciência que é muito complicado. O que eu penso é jogar bem, passar segurança para a minha equipe e ganhar jogos. Penso em ganhar o Mundial. Depois, se vier a acontecer de estar entre os melhores novamente, vou ficar muito feliz", reconheceu.