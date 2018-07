Thiago Silva fica fora por um mês O zagueiro Thiago Silva, do Milan, não participará nem da partida de ida, na quarta-feira, nem do jogo de volta, no dia 3 de abril, contra o Barcelona, pelas quartas de final da Copa dos Campeões. O brasileiro, que machucou a coxa direita na vitória milanesa sobre a Roma por 2 a 1, no sábado, passou ontem por exame de ressonância magnética no qual se constatou a gravidade da lesão, que deverá afastá-lo dos campos por um mês.