Thiago Silva sente dores e vira dúvida

A escalação do camisa 4 para a partida contra o Paraguai, amanhã, ainda é dúvida. Hoje ele será reavaliado e, se não voltar a sentir dores e treinar normalmente hoje pela manhã, na concentração em Los Cardales, poderá ser liberado para jogar.

Mano Menezes, aparentemente, não pareceu preocupado em testar uma alteração na zaga. O treinador concentrou a atenção mais no setor ofensivo. Nem Lúcio participou do treino tático.

Enquanto o capitão do Brasil treinava o corte de cruzamentos pelo alto com o auxiliar Sidnei Lobo, o restante dos titulares eram orientados pelo treinador numa atividade em que o foco era simular uma retranca do adversário e procurar espaços para chegar ao gol.

Nessa atividade, Mano manteve a mesma formação que começou a partida contra o Equador, com Maicon na lateral e Robinho no ataque. Ele, Neymar e Pato eram orientados por Mano a não guardarem posição e se movimentarem.