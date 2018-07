Thiago Simon rouba a cena em recorde de Thiago Pereira

O nadador Thiago Simon conquistou a medalha de ouro na prova em que Thiago Pereira bateu o recorde nacional de medalhas em Jogos Pan-Americanos, superando a marca do ex-nadador Gustavo Borges. "Ele é um fenômeno do Brasil, medalhista olímpico. É uma pessoa que sempre me ajudou", revelou o corintiano Simon.

Com o tempo de 2min09s82, bateu o recorde dos Jogos Pan-Americanos e levou o ouro nos 200 metros peito. "Eu tinha 2min10s58 como meu melhor tempo e consegui melhorar muita minha marca pessoal. Em competição de alto rendimento, melhorar quase 80 centésimos é muita coisa", continuou.

O rapaz começou a nadar aos 4 anos e agora, com 25, está disputando seu primeiro Pan. "Estou muito feliz pelo resultado. Eu mudei de prova há dois anos, pois sempre nadei o medley, e acho que agora estou tendo resultados. Tenho procurado aperfeiçoar minha técnica e sei que tem muitos bons atletas no Brasil nessa prova, como o Felipe França, o Felipe Lima e outros."

Bastante emocionado, Simon explicou que a ficha da vitória no Pan ainda vai demorar a cair e elogia o rival que ficou com o bronze. "O Thiago Pereira é um ídolo para mim. Fico feliz de nadar ao lado dele e já estou acostumado a competir com ele. É um grande amigo, a gente conversa bastante e ele me dá dicas de como me portar."