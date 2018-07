Thiem estraga festa de recorde de Federer e vai à final em Stuttgart

Thiem e Federer nunca haviam jogado um contra o outro até o começo de 2016. O suíço ganhou na semifinal de Brisbane (Austrália), em janeiro, e saiu na frente no confronto. O austríaco devolveu o 2 a 0 nas oitavas de final do Masters 1.000 de Roma, há um mês, e agora virou o duelo.

A final em Stuttgart será a nona da curta carreira de Thiem, que faz grande temporada e tem seis títulos no currículo. Em 2016, ele ganhou em Acapulco (México), Buenos Aires (Argentina) e Nice (França) e perdeu a decisão de Munique (Alemanha). Ao chegar à semifinal de Roland Garros, na semana passada, atingiu pela primeira vez o Top 10 do ranking mundial, em sétimo.

A partida deste sábado foi a 1.315.ª de Federer no circuito profissional, o que o fez superar o lendário ex-tenista Ivan Lendl. Recordista de títulos de Grand Slam, com 17 taças, o atual terceiro colocado do ranking mundial agora só está atrás de Jimmy Connors em número de jogos disputados na era profissional do tênis: 1.535 partidas.

Curiosamente, na sexta Federer alcançou a sua 1.072.ª vitória, superando o número de triunfos acumulados por Lendl, checo naturalizado norte-americano. Connors, por sua vez, conquistou impressionantes 1.253 vitórias, marca que ainda parece inalcançável, até porque o suíço de 34 anos já está na reta final de sua carreira.

No jogo deste sábado em Stuttgart, Federer fez 6/3 no primeiro set com certa tranquilidade. No segundo set, Thiem começou atropelando e abriu 5 a 0. O suíço foi buscar, empatou em 6/6, e teve a chance de vencer no tie-break. Aí foi o austríaco que reagiu bem à pressão e ganhou a parcial com duas bolas decisivas.

No terceiro set, a partida chegou a ser paralisada por conta da chuva, retomada em 4/3 para Thiem. O austríaco voltou melhor para a reta final, conseguiu uma quebra e venceu por 6/4.