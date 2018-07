Thomas Bach pede para que mudanças no COI sejam aprovadas

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, fez um apelo para que o movimento olímpico aceite as propostas de reforma, intituladas Agenda 2020, que serão votadas no próximo mês ao declarar nesta sexta-feira que o tempo de discussão se esgotou.

Os detalhes das reformas não serão divulgados até a próxima semana, mas vão incluir mudanças no processo de escolhas das sedes olímpicas, programas esportivos e redução de custos.

"A hora de mudar é agora", disse Bach, em seu discurso para a Associação de Comitês Olímpicos Nacionais nesta sexta-feira. "Discutimos por um ano. Agora é o momento para chegar a um acordo sobre alguma coisa. Se queremos preservar os nossos valores, temos de avançar. Se permanecermos como estamos, ficaremos para trás".

Quarenta itens da Agenda 2020 foram aprovados pela diretoria executiva do COI e pelo Conselho Executivo da Associação de Comitês Olímpicos Nacionais e serão votados em uma reunião extraordinária em Mônaco, marcada para 8 de dezembro.

Diretor geral do COI, Christophe De Kepper abordou nesta sexta-feira a Agenda 2020, e os grandes conceitos por trás das reformas. Ele disse que comitê considera "bem-vinda a diversidade de candidaturas, mas também quer moldar o processo de definição de sedes como um convite". Ele disse que as reformas incluíam considerações sobre "como reduzir os custos de uma candidatura e também o custo de sediar os Jogos Olímpicos".

Isto se tornou uma das principais prioridades do COI diante da relutância de potenciais candidatas a sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, aparentemente assustadas com o custo de US$ 51 bilhões (aproximadamente R$ 131 bilhões) da edição deste ano, realizada em Sochi, na Rússia. Várias cidades desistiram da disputa para 2022, deixando apenas Pequim, na China, e Almaty, no Casaquistão, como concorrentes.

De Kepper disse que um programa olímpico mais flexível está sob consideração, com a eliminação de restrições sobre o número de eventos dentro de cada esporte, além de permitir que as cidades-sede façam propostas sobre quais esportes serão incluídos no programa.

Quaisquer alterações devem entrar em vigor para o processo de escolha das sedes dos Jogos Olímpicos de 2024. A Agenda 2020 também inclui planos para um canal de televisão olímpico.