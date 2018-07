Thomaz Bellucci estreia nesta segunda-feira em Roma contra o francês Gael Monfils

O jogo acontecerá por volta de 14 horas (de Brasília) e será realizado na Grandstand, o segundo principal estádio do Foro Italico, na capital italiana. Será o quarto encontro entre o tenista número 1 do Brasil e 36.º do mundo contra o francês, sendo que Monfils venceu os três anteriores - o último deles em Viena, na Áustria, no ano passado, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 6/4.

"Ele (Monfils) está num momento muito bom, vem de bons resultados este ano e é um jogador que contra-ataca muito bem e que é muito atlético dentro de quadra. Vou ter que estar atento desde o início, sem vacilar", afirmou Bellucci.

O brasileiro faz a sua sexta participação em Roma. No ano passado fez uma ótima campanha. Após vencer os dois jogos do qualifying, avançou na chave principal e foi parado nas oitavas de final pelo número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic.