Thomaz Bellucci recebe convite e vai para os Jogos Olímpicos de Londres

LONDRES - O brasileiro Thomaz Bellucci vai participar da disputa do tênis na Olimpíada de Londres, que será realizada em Wimbledon. Nesta terça-feira, a Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) anunciou os convites para o torneio e incluiu o brasileiro, que é apenas o número 80 do mundo.

Bellucci não conseguiu a classificação pelo ranking após Roland Garros, que serviu como seletiva olímpica, quando estava apenas em 76º lugar. Assim, precisou aguardar os convites da ITF para garantir a sua segunda participação nos Jogos Olímpicos. Em Pequim, na China, em 2008, o brasileiro caiu logo na primeira rodada.

Além de Bellucci, outros oito tenistas foram convidados para participar da chave masculina de simples de Wimbledon, incluindo o australiano Lleyton Hewitt, ex-número 1 do mundo, e o ucraniano Sergiy Stakhovsky.

Bellucci também vai participar da chave de duplas do torneio olímpico de tênis. O brasileiro recebeu um convite e vai jogar em parceria com André Sá. E o País terá outra parceria nos Jogos de Londres, com Marcelo Melo e Bruno Soares, que se garantiram anteriormente.

Em Londres, o espanhol Rafael Nadal vai defender o título de simples, enquanto os suíços Roger Federer e Stanilas Wawrinka tentarão repetir a conquista de 2008 em duplas. Entre as mulheres, as norte-americanas Venus e Serena Williams vão buscar repetir o feito de Pequim, quando foram campeãs em duplas. Já a russa Elena Dementieva, medalha de ouro em simples na China, já se aposentou.

O norte-americano Mardy Fish e a francesa Marion Bartoli são os únicos tenistas que estão entre os 20 melhores do mundo que não vão participar da Olimpíada. As chaves de simples serão disputadas por 64 jogadores, enquanto os torneios de duplas terão a presença de 32 parcerias. O tênis nos Jogos de Londres está programado para o período entre os dias 28 de julho e 5 de agosto.