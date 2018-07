Thor Hushovd ganha mais uma etapa na Volta da França

Nesta terça-feira, depois da folga geral no dia anterior, foi realizada a 16ª das 21 etapas da Volta da França, com um percurso de 162,5 quilômetros entre as cidades de Saint-Paul-Trois-Châteaux e Gap. E, mesmo com o dia chuvoso, Hushovd cruzou a linha de chegada com o tempo de 3h31min38.

Hushovd chegou a liderar a atual edição da Volta da França entre a segunda e a nona etapas, mas, por ser um velocista, caiu muito na classificação e ocupa agora apenas o 53º lugar. Seu substituto na liderança da prova foi justamente Voeckler, que mantém a primeira colocação desde então.

Nesta 16ª etapa, Voeckler conseguiu o 18º lugar e viu os principais adversários diminuírem um pouco a sua vantagem na liderança. Vice-líder da prova, o australiano Cadel Evans terminou o dia na 11ª colocação e está agora a apenas 1min45 de distância para o ciclista francês na classificação geral.

Outro que partiu para o ataque em busca do título foi o espanhol Alberto Contador. Atual bicampeão da Volta da França, ele vem fazendo uma prova de recuperação neste ano e mostrou nesta terça-feira que pode brigar pela vitória: terminou o dia em 12º lugar, ficando em sexto no geral.

Nesta quarta-feira, acontece a 17ª etapa da prova mais importante e famosa do ciclismo mundial. Ao todo, serão 179 quilômetros de percurso em trecho montanhoso nos Alpes, entre as cidades de Gap e Pinerolo.