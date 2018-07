Thorpe diz que ainda pensa em tentar ir aos Jogos do Rio Embora já tenha se aposentado uma vez e depois fracassado na sua tentativa de integrar a equipe australiana de natação na Olimpíada de Londres, no ano passado, Ian Thorpe afirmou que ainda não descartou a possibilidade de tentar disputar os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio, quando estará com 33 anos de idade.