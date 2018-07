Thorpe diz ser 'prematuro' avaliar sua volta às piscinas Após decepcionar no fim de semana, o australiano Ian Thorpe disse nesta segunda-feira que ainda é cedo para fazer uma avaliação do seu retorno às piscinas. Dono de cinco títulos olímpicos, o nadador foi apenas o 10º colocado na prova dos 200 metros livre no Campeonato Italiano Absoluto de Inverno em sua primeira competição em piscina longa, de 50 metros.