Thorpe é quinto nos 200m livre em estadual na Austrália

O australiano, de 29 anos, melhorou o seu tempo em relação ao registrado nas eliminatórias e concluiu a final em 1min50s79, mais de 2 segundos atrás do vencedor Jarrod Killey. O melhor tempo do astro nos 200 metros livre é de 1min44s06, registrado em 2001, que foi o recorde mundial durante quase seis anos. Na sexta-feira, Thorpe não conseguiu se classificar para a final dos 100 metros livre ao registrar apenas o 13º melhor tempo das eliminatórias.

Thorpe se aposentou em novembro de 2006 e anunciou o seu retorno há quase um ano, com a esperança de se classificar para a Olimpíada, quer individualmente ou como membro da equipe australiana do revezamento 4x200 metros. A seletiva da Austrália será no final de março em Adelaide.

"Isto é o melhor que posso nadar nesta fase, há muito que eu tenho que melhorar agora", disse Thorpe, neste sábado. "Tecnicamente, eu não estava muito bem hoje à noite, eu estava um pouco apressado. Eu estarei tão pronto quanto puder para as seletivas", acrescentou. "Quando se trata de grandes competições, eu encontro algo mais", finalizou.

O estadual em Melbourne é a primeira competição de Thorpe na Austrália. O nadador quebrou 13 recordes mundiais e faturou 11 medalhas de ouro nos Mundiais de Esportes Aquáticos. Em sua última importante competição internacional, ele faturou medalhas de ouro nos 200 e 400 metros livre na Olimpíada de Atenas, em 2004.