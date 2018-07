Thorpe fica fora da final dos 100m borboleta em Tóquio

Thorpe marcou apenas o 26º tempo nas eliminatórias, com 53s59, dois segundo a mais que o japonês Takeshi Matsuda, o mais rápido do dia, com 51s39. Apesar de ficar fora da final, o australiano foi melhor do que nas etapas de Pequim (54s35) e Cingapura (54s09), nas últimas semanas.

Em Tóquio, Thorpe também falhou no sábado na busca pela vaga na final dos 100 metros livre, prova que dominava antes da aposentadoria precoce. Depois do revés, ele desistiu de participar da prova dos 100 metros medley.

O australiano disputou no Japão sua terceira competição desde seu retorno às piscinas, no início do mês. Thorpe encerrou a aposentadoria, que durou cinco anos, com o objetivo de conquistar uma vaga nos Jogos de Londres, em 2012. Grande fenômeno da natação, antes da ascensão de Michael Phelps, o australiano é dono de cinco medalhas de ouro em Olimpíadas.