Thorpe fracassa em primeiras provas em piscina de 50m O australiano Ian Thorpe segue enfrentando dificuldades no seu retorno às piscinas, anunciado neste ano. Neste sábado, no Campeonato Italiano Absoluto de Inverno, que está sendo realizado em Riccione, ele ficou apenas em décimo lugar na prova dos 200 metros livre, com o tempo de 1min51s51.