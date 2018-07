Tiago Camilo é cortado e não vai disputar Mundial

No Mundial por Equipes, a cada rodada, todos os cinco pesos se enfrentam e a vitória vale um ponto. A competição em Salvador será o único mundial de elite realizado pela Federação Internacional de Judô (FIJ) em 2012 e marca o início do ciclo olímpico que culminará com a realização dos Jogos do Rio em 2016.

As equipes têm dois lutadores por peso. Entre os homens da categoria até 90kg, além de Tiago Camilo, também havia sido convocado Henrique Silva. Agora quem aparece na lista, no lugar do duas vezes medalhista olímpico é Eduardo Bettoni, jovem de 21 anos do Minas Tênis Clube. Segundo melhor do País no ranking mundial da categoria, Hugo Pessanha também não vai ao Mundial.

Com isso, o Brasil vai participar do Mundial sem alguns dos seus principais judocas. Mayra Aguiar, Mariana Silva e Leandro Guilheiro já haviam sido cortados anteriormente porque precisaram passar por cirurgias

As equipes do Brasil já conquistaram cinco medalhas na história da competição. O País faturou a prata em 1988, 2007, 2010 e 2011, além do bronze em 2008. Confira a lista completa de judocas do País que vão disputar o Mundial por Equipes em Salvador:

CONFIRA A EQUIPE BRASILEIRA:

Seleção masculina:

Até 66kg: Leandro Cunha e Luiz Revite

Até 73kg: Bruno Mendonça e Marcelo Contini

Até 81kg: Felipe Costa e Victor Penalber

Até 90kg: Eduardo Bettoni e Henrique Silva

Mais de 90kg: Rafael Silva e Davi Moura

Seleção feminina:

Até 52kg: Sarah Menezes e Erika Miranda

Até 57kg: Ketleyn Quadros e Flávia Gomes

Até 63kg: Rafaela Silva e Katherine Campos

Até 70kg: Maria Portela e Nadia Merli

Mais de 70kg: Suelen Altheman e Rochele Nunes