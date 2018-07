Tiago Camilo é prata e Guilheiro, bronze, no Japão

O Brasil fechou o domingo com duas medalhas no Grand Slam de Judô, que está sendo disputado em Tóquio, no Japão. Leandro Guilheiro ficou o bronze na categoria até 81 quilos e Tiago Camilo faturou a prata na até 90 quilos.

Veja também:

Sarah Menezes fica com bronze no Grand Slam de Judô

Guilheiro estreou com vitória sobre o chinês Maojian Li. Depois, passou pelo japonês Shota Kawahara e pelo italiano Emmanuel Lucenti. Na semifinal, foi derrotado pelo japonês Takahiro Nakai por decisão dos juízes, após um combate sem pontos.

Camilo derrotou o uzbeque Khurshid Nabiev, o japonês Yuki Haruyama, o espanhol David Alarza e o georgiano Varlam Liparteliani. Na decisão, porém, perdeu para o japonês Masashi Nishiyama por ter sofrido duas advertências.

A seleção brasileira foi representada por mais duas atletas neste domingo. Ketleyn Quadros perdeu logo na estreia para a alemã Miryam Roper na categoria até 57 quilos. Mariana Silva, na até 63 kg, passou bem pela australiana Kylie Koenig, mas caiu logo a seguir diante da alemã Claudia Malzahn.

A competição terminará nesta terça-feira. Além das medalhas de Guilheiro e Camilo, o Brasil faturou o bronze com Sarah Menezes, na categoria até 48 quilos.