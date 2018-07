Tiago é o melhor juvenil do mundo

Tiago, de 17 anos, soma 897,50 pontos e está à frente do sueco Daniel Berta (com 837,5). O antigo líder, o francês Gianni Mina, não conseguiu defender os pontos da conquista do Torneio de Beaulieu Sur Mer e caiu para a 4.ª colocação (792,5).

"Acho que ser o número um do mundo é a recompensa de todo o trabalho que venho fazendo desde os meus 15 anos. O objetivo de toda a minha equipe de me tornar um bom juvenil foi alcançado", diz o tenista, que treina com Larri Passos, também responsável pela formação de Guga. "Estou feliz, mas tenho que acordar pensando que falta um longo caminho para percorrer."

Desde a conquista do início do ano, Tiago tem participado de competições adultas. Por enquanto, não conseguiu ultrapassar a primeira rodada de torneios da ATP e challengers. Hoje, ele estreia no Future de Fortaleza, no Ceará.