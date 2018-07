Tiago Mesquita conquista último GP do Concurso de Salto Nacional

No último dia do Concurso de Salto Nacional 46ª Copa São Paulo, mais tradicional evento hípico do País, o carioca Tiago Mesquita, apresentando Baptista, foi o campeão do GP Troféu Roberto Luiz Joppert, na Sociedade Hípica Paulista, neste domingo. A disputa foi válida pela terceira de nove etapas do Ranking Brasileiro Senior Top.

Dos 33 conjuntos na 1ª volta, conforme a regra, os 12 melhores - cinco sem faltas e sete com apenas um derrube - habilitaram-se ao desempate idealizado pelo course-designer internacional Helio Pessoa. Até o penúltimo conjunto, a liderança vinha em mãos do tricampeão da Copa São Paulo, o cavaleiro olímpico José Roberto Reynoso Fernandez Filho com seu Maestro St. Lois, que registrou um derrube e fez pista limpa na 2ª, em 49s70.

Tiago e Baptista, um cavalo sela holandês de 10 anos, precisava apenas zerar e cumpriu a missão. Cuidadoso, Tiago levou Baptista à vitória com duplo zero, em 60s51. “Acho que é muito gratificante ganhar um GP com tanta importância. Já bati na trave várias vezes com 4º, 6º e 7º lugares e, dessa vez, deu tudo certo", destacou Tiago, 31, que monta em seu Haras Beira Rio, em Itapaiva, e na Sociedade Hípica Brasileira, no Rio.

Tiago foi campeão brasileiro sênior em 2010, vice no tradicional GP The Best Jump em Porto Alegre, entre muitas outras conquistas. “Foi por pouco, dessa vez o Tiago estragou a minha festa”, disse, em tom de brincadeira, Zé Reynoso, bicampeão da senior top 2015/2016 e tricampeão da Copa São Paulo 2014/2015/2016.

A 3ª colocação ficou com o jovem talento carioca Victor Mariano Luminatti com Homer van de Barlebuis, que fez um derrube na 1ª volta e zerou a 2ª em 40s81. Artemus de Almeida com seu Cassilano JMen, dupla que venceu a prova a 1.45 metro na sexta-feira 2/6, ficou em 4º lugar, com uma falta no penúltimo obstáculo, em 51s72, resultado que manteve Artemus na liderança do ranking brasileiro Senior Top.

O cavaleiro reserva do Time Brasil na Rio 2016 Felipe Amaral com Premiere Carthoes BZ garantiu o 5º posto, um derrube no último obstáculo da 2ª volta, em 52s26. E, finalmente, a 6ª colocação foi para Bruno Chaves Pessanha e Transwaal Allouete van Het, oito pontos, 46s63.