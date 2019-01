Tiago Volpi poderá estrear pelo São Paulo diante do Mirassol

O nome do goleiro Tiago Volpi apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira e o São Paulo poderá contar com o jogador na estreia no Campeonato Paulista, diante do Mirassol, sábado, às 19h30, no Pacaembu. Assim, Tiago Volpi já pode ser inscrito na FPF (Federação Paulista de Futebol) e ficará liberado para disputar o Estadual.

Tiago Volpi foi contratado do Querétaro, do México, e precisava do ITC (sigla em inglês para "certificado de transferência internacional"). Somente com esse certificado é que o São Paulo conseguiu fazer o cadastro no BID, espécie de banco de dados da CBF com todos os registros de contratos feitos entre clubes e atletas. Sem Tiago Volpi estar catalogado nesse documento, o clube não pode, por exemplo, inscrevê-lo nas competições nacionais.

O São Paulo ainda tenta o registro de Hernanes. O jogador estava no Hebei Fortune, da China. Hernanes chegou a disputar a Florida Cup, nos Estados Unidos, mas ainda não pode participar de competições oficiais. A expectativa é que a documentação seja resolvida ainda nesta quinta-feira.