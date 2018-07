Tiger Woods diz que aprendeu muito após escândalo

Tiger Woods disse que nunca aprendeu tanto em um ano, apesar de ainda não ter conquistado títulos no seu retorno ao golfe. O astro afirmou que está mais em paz com sua vida pessoal do que quando voltou ao esporte em abril, e permanece esperançoso de que não vai terminar a temporada sem uma vitória.

"Eu aprendi muito de mim, e eu aprendi quando as coisas deram errado, porque deram errado, e eu tive que fazer uma muito profunda análise sobre mim mesmo. E há muitas coisas que eu gostei", disse Woods. "Mas eu tive que fazê-lo, fiz e estou agradecido por ter feito".

Woods se ausentou por quatro meses de golfe para fazer um trabalho de reabilitação após problemas de infidelidade. Em seu regresso ficou na quarta colocação no Masters de Augusta e repetiu a posição no US Open. O astro se divorciou no dia 23 de agosto de Elin Nordegren e garantiu que seus filhos já entenderam a sua nova vida. "Acho que todos estão certamente mais em paz, e assim estou", disse.