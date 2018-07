Tiger Woods é preso nos EUA por dirigir embriagado

A lenda do golfe mundial, Tiger Woods, foi presa por volta das 3 da manhã desta segunda-feira pela suspeita de dirigir alcoolizado. O episódio aconteceu na Flórida, disse a porta-voz da polícia local, Kristin Rightler. Woods foi levado para uma prisão local e liberado algumas horas depois, de acordo com os registros on-line do escritório policial do Condado de Palm Beach.

Não é a primeira vez que ele se envolve em problemas no trânsito. Em 2009, um mês e meio depois de vir à público a informação de que Woods traía sua agora ex-esposa, Elin Nordegren, ele bateu o carro em um hidrante, uma árvore e algumas cercas. Na ocasião, Woods não foi acusado oficialmente pelos danos que causou.

Depois do escândalo, a carreira de Woods entrou em queda livre. Ele chegou a pedir desculpas e se internou em um programa de reabilitação para viciados em sexo. E se divorciou da esposa em agosto de 2010.

Woods, de 41 anos, não disputou grandes torneios de golfe nos últimos dois anos, devido a uma lesão nas costas. Tentou uma cirurgia para resolver o problema em abril deste ao, e declarou que "não se sentia bem daquela forma havia anos" e que queria voltar a jogar golfe profissionalmente.

Hoje longe do auge da sua carreira, Woods é o segundo maior vencedor de Majors - os principais eventos do golfe - com 14 títulos. Ele ocupa o mesmo posto na relações de maiores campeões do circuito mundial, tendo vencido 79 torneios do PGA Tour.