Tiger Woods fica em quarto no Masters de Augusta

A volta de Tiger Woods aos campos de golfe, no Masters de Augusta, na Geórgia, não chegou a ser uma decepção, mas ficou longe das grandes atuações daquele que é considerado um dos maiores golfistas da história. Ele terminou o torneio empatado com o sul-coreano KJ Choi, em quarto lugar, com cinco tacadas a mais que o campeão, o norte-americano Phil Mickelson, que fechou o circuito com 67 tacadas.

Esse foi o terceiro título conquistado em Augusta por Mickelson, que já havia vencido o torneio em 2004 e em 2006. Em segundo ficou o inglês Lee Westwood, com três tacadas a mais que o vencedor.

Woods até que começou muito bem a competição, Na quinta-feira, chegou a arrancar aplausos da plateia ao protagonizar um feito histórico na carreira (dois eagles - duas tacadas abaixo do par). No dia seguinte, ele melhorou ainda mais sua performance e encerrou o dia na terceira colocação.

Porém, no sábado, Woods teve um desempenho muito irregular e fechou o dia a quatro tacadas do líder, o inglês Lee Westwood. O golfista americano alternou excelentes jogadas (três "birdies" consecutivos nos buracos 13, 14 e 15) com tacadas medíocres (três "bogeys" nos quatro seguintes). Ainda assim, Tiger se manteve na luta por seu quinto título em Augusta, o que o teria colocado a apenas quatro títulos do recorde absoluto de majors no golfe, hoje nas mãos do lendário Jack Nicklaus. Neste domingo, no último dia do torneio, o ritmo de jogo de Tiger caiu muito e ele terminou a competição em quarto.