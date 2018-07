Tiger Woods perde liderança do ranking após 5 anos

NOVA YORK - O norte-americano Tiger Woods vai deixar nesta segunda-feira, quando é feita a atualização semanal, a liderança do ranking mundial do golfe, posto que ocupava desde 2005. O novo número 1 é o inglês Lee Westwood, 13.º golfista na história a chegar ao topo desde que o sistema de classificação foi implantado em 1986.

A queda de Woods no ranking já era esperada nesta semana. Restava saber quem seria o golfista que conseguiria ocupar o seu lugar. E, mesmo sem jogar, Westwood acabou levando a melhor nessa disputa, diante do resultado ruim do alemão Martin Kaymer em competição encerrada neste domingo na Espanha.

Kaymer precisava terminar em primeiro ou segundo lugar no Masters da Andaluzia para virar o líder do ranking. Mas fracassou na competição espanhola, ficando apenas na 21.ª colocação. Assim, Westwood, de 37 anos de idade, será confirmado nesta segunda-feira como o novo número 1 do golfe mundial.

O reinado de 281 semanas consecutivas de Woods na liderança do ranking acabou depois da conturbada fase que ele viveu. Com o escândalo sexual que explodiu no final do ano passado, o astro do golfe se separou da esposa, chegou a ficar algum tempo sem jogar e ainda não recuperou a melhor forma.

Mas Woods tem chance de recuperar a liderança do ranking rapidamente, com a disputa do Masters de Xangai a partir de quinta-feira. Além dele, o próprio Kaymer e o também norte-americano Phil Mickelson podem tirar Westwood do posto de número 1 do mundo com o resultado da competição na China.