Tiger Woods prepara biografia com sua 'história definitiva'

Tiger Woods está escrevendo um livro intitulado Back (De volta). Considerado um dos maiores golfistas da história, o norte-americano diz ser a sua biografia definitiva e espera que o livro esclareça muitos dos "erros" de informações divulgados sobre a sua carreira. "Fui o centro das atenções durante muito tempo, e devido a isso, houve uma série de livros, artigos e programas de televisão sobre mim, a maioria cheia de erros, especulações e incorreções", disse Woods. "Este livro é minha história definitiva. Está em minhas palavras e expressa meus pensamentos. Descreve como me sinto e o que aconteceu na minha vida."

Woods, de 43 anos, faz esse trabalho com a colaboração de sua família, amigos e pessoas do seu "círculo íntimo". O livro será publicado pela HarperCollins Publishers L.L.C., com sede em Nova York, ainda sem data definida de lançamento. A biografia vai contar desde os seus dias como jovem prodígio do golfe, passando pela ascensão até a conquista dos principais campeonatos do circuito. Também vai explorar seus problemas pessoais e lesões, inclusive as quatro cirurgias nas costas que antecederam seu impressionante triunfo em Augusta National no início deste ano.

"Trabalhei constantemente e estou ansioso para escrever um livro que as pessoas queiram ler", disse Woods, que planeja retornar às competições oficiais na próxima semana, no Japão, no Zozo Championship.

Esta temporada tem sido especial para Tiger Woods. Aos 43 anos, ele confirmou a sua volta espetacular ao golfe com o título do Masters de Augusta. O americano não vencia um dos quatro Majors do circuito mundial havia 11 anos, desde o Aberto dos Estados Unidos de 2008. A conquista, inclusive, foi apontado por parte da imprensa americana como uma das maiores reviravoltas na história de todos os esportes. Woods tem 15 títulos de Grand Slam.

Este livro é minha história definitiva. Está em minhas palavras e expressa meus pensamentos
Tiger Woods, golfista

A carreira de Woods entrou em declínio em 2009, depois que veio a público que ele mantinha relações extraconjugais durante o seu casamento com a modelo sueca Elin Nordegren. Woods teria saído com prostitutas e atrizes de filmes pornográficos. Apontado pela revista Forbes como primeiro atleta a faturar US$ 1 bilhão (R$ 4,1 bilhões pela cotação atual), ele perdeu contratos de patrocínios.

Por causa de lesões nos joelhos, pescoço, ombro e costas, chegou a ficar dependente de analgésicos. “Eu mal conseguia andar, não conseguia me sentar. Felizmente fui submetido a uma cirurgia nas costas que me deu uma nova chance de ter uma vida normal. Mas, então, de repente, percebi que poderia balançar um taco de golfe novamente. O corpo não é o mesmo de tempos atrás, mas ainda tenho boas mãos”, disse Woods após vencer o Masters de Augusta.