Tiger Woods segue em terceiro no Masters de Augusta

Mickelson, inclusive, ficou a apenas 15 centímetros de conseguir um terceiro eagle seguido, o que ninguém ainda conseguiu em Augusta. Ele terminou com 67 tacadas, garantindo um lugar no domingo, assim como Westwood, que registrou 68 tacadas, quatro abaixo do par (a média no qual os jogadores completam o percurso de 18 buracos).

Tiger Woods teve um dia complicado, mas terminou com 70 tacadas, assim como na sexta-feira. Ele está quatro golpes atrás de Westwood, com 208, 12 abaixo do par. K. J. Choi também tem 208 e Fred Couples vem logo depois dos dois. Assim, Woods continua forte na briga pelo título do Masters de Augusta.

A disputa se encerrará no domingo e marca o retorno do astro ao esporte, após seis meses de ausência por causa da divulgação de casos extraconjugais. O Masters de Augusta, um dos principais do mundo, já foi vencido quatro vezes por Tiger Woods.