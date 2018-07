Tiger Woods tem bom começo no Masters de Augusta

O primeiro dia de competição de Tiger Woods após um retiro de seis meses mostrou que a pressão da torcida e dos críticos não foi suficiente para tirar a sua concentração e a habilidade como golfista. Nesta quinta-feira, na abertura do Masters de Augusta, que vai até domingo, o astro norte-americano não terminou na liderança, mas figurou entre os primeiros colocados do evento - 7º lugar.

Nesta quinta-feira, Tiger Woods praticamente monopolizou a atenção do público no Golf Club de Augusta, nos Estados Unidos, que pôde ver o atleta mostrando sua esperada habilidade. Os fãs atestaram que, apesar dos seus muitos problemas na vida pessoal desde que suas aventuras extraconjugais vieram a público no final do ano passado, ele não perdeu a concentração ou a vibração na hora de competir.

O Masters de Augusta marca a volta de Tiger Woods ao golfe, depois dos escândalos sexuais que abalaram sua carreira e sua vida. E o público recepcionou o golfista mais famoso da história com carinho, aplaudindo quando ele começou a competir nesta quinta-feira.