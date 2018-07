Tiger Woods termina o dia em 3º em Augusta

O golfista Tiger Woods continua na briga pelo título do Masters de Augusta, Estados Unidos. No segundo dia de competições após seis meses de ausência dos campos por causa da divulgação de seus casos extraconjugais, o americano terminou a disputa na terceira colocação, com seis tacadas abaixo do par (a média no qual os jogadores completam o percurso de 18 buracos). No primeiro dia, o golfista terminou na sétima posição, com quatro tacadas abaixo do par. A liderança do evento é de Lee Westwood e Ian Pouter, com oito tacadas abaixo nos dois primeiros dias de competição na Georgia. O Masters de Augusta tem disputa hoje e a decisão do título será amanhã. Woods já venceu o evento quatro vezes na carreira.