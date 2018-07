Tiger Woods termina o segundo dia em terceiro lugar

O golfista Tiger Woods continua forte na briga pelo título do Masters de Augusta, que vai até domingo, nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, no segundo dia da competição que marca seu retorno ao esporte, após seis meses de ausência por causa da divulgação de seus casos extraconjugais, o astro norte-americano subiu para a terceira colocação.

No primeiro dia, Tiger Woods terminou na sétima posição, com quatro tacadas abaixo do par (a média no qual os jogadores completam o percurso de 18 buracos).

Agora, com os resultados desta sexta-feira, ele está com seis tacadas abaixo do par, mostrando que pode chegar ao título do Masters de Augusta, um dos principais do mundo, pela quinta vez na carreira.

A liderança da competição está dividida entre Lee Westwood e Ian Pouter, ambos com oito tacadas abaixo do par na soma dos dois primeiros dias de disputa.