Time alemão de handebol feminino encontra câmeras ocultas em vestiário; polícia investiga

O TuS Metzingen, time da primeira divisão da liga de handebol alemã, informou nesta quinta-feira que duas câmeras ocultas, instaladas de maneira ilegal, foram encontradas no vestiário do time feminino. A polícia abriu uma investigação sobre o caso.

De acordo com o Metzingen, uma pessoa não identificada que trabalhou com a equipe está sendo tratada pela polícia como suspeita e seu papel no clube foi encerrado.

Leia Também Seleção feminina de handebol perde da Dinamarca e cai nas quartas do Mundial

A liga feminina de handebol alemã disse em um comunicado que estava "chocada" com a descoberta e que "condena esse comportamento repreensível nos termos mais fortes possíveis."

"Não vamos deixar que algo assim nos derrube. O fato de o time querer voltar a jogar handebol imediatamente é um sinal muito forte. Durante esse período difícil, recebemos muito apoio da Polícia, dos associados e de outras equipes", Ferenc Rott, gerente do Metzingen.

Um incidente semelhante já havia acontecido com outra equipe da Alemanha no ano passado, quando o HL Buchholz 08-Rosengarten revelou que três câmeras, instaladas de maneira ilegal, foram encontradas no clube. Segundo a liga, as investigações deste caso ainda estão em andamento.