Time argentino está pronto para surpreender

"Não sei se vamos causar um Morumbinazo, mas viemos para ganhar a Copa Sul-Americana", disse o presidente do clube, Rodrigo Molinos. Ele participou ontem de um evento da Bridgestone, que apresentou a taça do torneio. "É um verdadeiro orgulho poder jogar uma final contra o São Paulo. Estamos preparados para levar o título, nosso time está pronto."

O técnico Néstor Gorosito disse que pretende colocar sua equipe um pouco mais adiantada em comparação com o primeiro jogo para tentar buscar a vitórial. Ele está otimista e espera surpreender o São Paulo.

"Isso é futebol, e tudo pode acontecer."

Ele não poderá contar com Alejandro Donatti, que foi expulso no confronto de ida depois de se envolver em confusão com Luis Fabiano. Mas o zagueiro fez questão de vir com a delegação argentina para o Brasil e ficará na torcida.

"Fiquei muito mal com a expulsão e me arrependo muito, porque não sou assim. Tenho apenas duas expulsões na carreira e não sou um jogador violento. Já pedi desculpas aos meus companheiros e peço também ao Luis Fabiano."

Donatti garantiu que sua equipe não é violenta, diferentmente da avaliação dos jogadores são-paulinos reclamaram.

"Somos argentinos e em todas as partidas fazemos assim. Chegamos forte e se precisamos ganhar tempo fazemos cera. Nós não fazemos as coisas pensando que os brasileiros vão ou não cair na provocação. É apenas o nosso estilo."