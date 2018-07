Time atual daria vexame na Copa, diz Romário

"Se a Copa fosse hoje, o Brasil não passaria nem da primeira fase com o futebol que está jogando. Está muito abaixo do que pode fazer, da sua qualidade, mas a gente não pode esquecer que faltam 3 anos", disparou ele.

Segundo Romário, Mano Menezes, em princípio, deve continuar à frente da seleção. "Se me fizerem essa mesma pergunta no fim ano que vem e o resultado for o de hoje, deixaria de apoiá-lo", acrescentou, ressaltando que quem decide é a CBF. "A seleção ainda não tem uma base, infelizmente."

O ex-jogador também defendeu que Mano não deveria ser o responsável por comandar a equipe olímpica que vai tentar buscar a inédita medalha de ouro nos Jogos de Londres, em 2012. "Se fosse o Ricardo, decidiria pelo Ney Franco, que já vem há 3 anos com o grupo. Sendo o Mano, vamos torcer por ele."

Neste ano, Romário já havia feito duras críticas à seleção após a eliminação do Brasil na Copa América, usando muitos palavrões nos comentários feitos em seu microblog.