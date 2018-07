Time austríaco será a seleção brasileira

Amanhã, começa a pré-temporada com oito atletas brasileiras. Três delas (a pivô Daniela Piedade, a ponta Alexandra Nascimento e a armadora Francine Moraes) já defendiam o time.

A parceria surgiu de maneira inusitada, diz Fabiano Redondo, diretor de marketing da Confederação Brasileira. "No início, queríamos montar uma seleção permanente", lembra. "E o Hypo sempre nos deu problemas para liberar atletas."

Em reunião em janeiro, os austríacos vieram com a contraproposta: em vez de liberar as jogadoras, gostariam de receber metade da seleção brasileira.

O acordo foi fechado no início de julho, por um ano. Em folgas de calendário, a seleção se reunirá, em sua totalidade, nas instalações do Hypo. O técnico do Brasil, o dinamarquês Morten Soubak, ficará em contato com o treinador da equipe, o húngaro Andras Nemeth. A intenção é que o time austríaco atue como a seleção jogará em dezembro.