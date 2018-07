'Time Brasil' vai ao Peru para a disputa dos Jogos Sul-Americanos da Juventude

SÃO PAULO - Cem jovens atletas com até 17 anos embarcaram na manhã desta quarta-feira para Lima, no Peru, para participarem da primeira edição dos Jogos Sul-Americanos da Juventude. A competição começa na sexta-feira e se estende até o dia 29, reunindo mais de 1.200 competidores de 14 países do continente.

O "Time Brasil" participará de todas as 22 modalidades em disputa. A delegação brasileira conta com o apoio do COB, que garante estar prestando os mesmos serviços disponibilizados aos atletas olímpicos. "Forneceremos as melhores condições possíveis para que eles possam obter seus melhores desempenhos, independente do resultado", afirmou Gustavo Harada, subchefe da missão brasileira.

Além de ser um evento importante em nível internacional, os Jogos Sul-Americanos da Juventude podem ser uma boa vitrine e uma forma de preparação para as Olimpíadas. "Já me imagino disputando Pan ou Jogos Olímpicos com esse pessoal", revelou Pedro Correa, de 15 anos, considerado um dos melhores iatistas do País em sua categoria e que competirá na classe Laser 4.7.

Quem também demonstra ansiedade pela disputa é Lohaynny de Oliveira Vicente, 17, atleta de badminton. "Esta é mais uma etapa importante que eu tenho que passar na minha carreira. Meu sonho é disputar os Jogos Olímpicos do Rio 2016 e estou trabalhando para isso".

Os Jogos Sul-Americanos da Juventude estão alinhados aos Jogos Olímpicos da Juventude, seguindo o mesmo programa esportivo, faixa etária, e filosofia de fortalecimento do esporte. A próxima edição do evento mundial acontece em 2014, na China.