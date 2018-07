Time C do Brasil estreia com vitória fácil no vôlei masculino do Pan

Enquanto o time principal disputa a fase final da Liga Mundial, no Rio, o Brasil é representado por uma equipe C no vôlei masculino dos Jogos Pan-Americanos. Nesta sexta-feira, a seleção estreou em Toronto com uma vitória fácil sobre a Colômbia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/13 e 25/16.

De acordo com as estatísticas oficiais disponíveis no site do Pan, o maior pontuador do jogo foi o central Otávio, que anotou 12 pontos. O ponteiro João Rafael fez nove, enquanto o também ponteiro Douglas Souza (de apenas 19 anos) e o oposto Renan Buiatti somaram oito.

A equipe volta a jogar no Pan no sábado, contra Cuba. Depois, o Brasil fecha o Grupo A contra a Argentina, na terça-feira. Antes de viajar a Toronto, a seleção fez três amistosos diante dos argentinos e perdeu dois.

Diferente da seleção feminina, em que o técnico Zé Roberto Guimarães dividiu o elenco ao meio, indo ele mesmo com algumas titulares ao Pan, no masculino o elenco não tem sequer os reservas do time principal, uma vez que a prioridade era toda da fase final da Liga Mundial.