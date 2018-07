Time carioca supera Ponte com ajuda do juiz

Mas o 20.º triunfo do Tricolor, que chegou aos 68 pontos, veio com uma ajudinha do árbitro Nielson Nogueira Dias, que anotou um pênalti inexistente (a bola bateu na mão do zagueiro) e depois inverteu a falta que ocasionou o segundo gol do líder.

O Flu manteve os 9 pontos de vantagem, agora sobre o Atlético-MG, que recuperou o 2.º lugar com o empate do Grêmio.

Os dois times mal haviam se ajeitado em campo, quando Luan dominou na entrada da área do Flu e, de perna direita, bateu para encobrir Diego Cavalieri e fazer 1 a 0. A partir daí, o Fluminense dominou o jogo e em muitos momentos chegou a encurralar o adversário, sem, porém, conseguir bater Edson Bastos. E o primeiro tempo terminou com a derrota do líder.

Na segunda etapa, a partida ganhou muito em emoção, com os dois goleiros praticando defesas incríveis. Aos 9, deu Edson Bastos. Aos 12, Cavalieri salvou o Flu. Aos 18, novo "milagre" de Bastos em chute de Fred.

Àquela altura, o goleiro ponte-pretano era o nome do jogo. O Tricolor pressionava e a Ponte apelava para faltas. Wendel Santos acabou expulso. E, aos 34, não deu mais. Pênalti. Que Fred bateu e empatou. Aos 43, Gum virou, de cabeça, após cobrança de falta que seria para a Ponte.