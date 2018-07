Time 'caseiro' enfrenta o Chile dia 24 de abril A CBF anunciou ontem que a seleção brasileira vai enfrentar o Chile no dia 24 de abril, no Mineirão. Como o amistoso não será realizado em uma data Fifa (dia reservado pela entidade para jogos internacionais), os clubes da Europa não são obrigados a liberar os seus jogadores. Assim, Luiz Felipe Scolari já adiantou que deve convocar apenas jogadores que atuam no futebol brasileiro. "É um jogo em que muitos, a maioria ou 100% dos atletas, jogam no Brasil. Provavelmente será assim. A exceção será se a gente conseguir que venham alguns de fora", disse ao site da CBF.